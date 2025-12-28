3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月22日（月）の放送では、2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」に藤澤が出演することを報告。大森、若井とともに喜びを分かち合いました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架2026年1月より放送が開始されるTBS系日曜劇場「リ