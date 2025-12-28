２６日、静岡県三島市のタイヤ工場で従業員15人が刃物で切り付けられるなどした事件で逮捕された男は「いじめられていた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。２８日、送検された三島市に住む無職の小山雅貴（おやま・まさき）容疑者（38）は、２６日「横浜ゴム三島工場」で従業員の男性を刃物で刺した殺人未遂の疑いがもたれています。この事件では他にも14人の従業員が刃物で刺されるなどけがをしています。捜査関係