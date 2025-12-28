「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）３番人気のミュージアムマイルがゴール前で力強く抜け出して快勝。鞍上のＣ・デムーロは有馬記念初勝利を挙げた。表彰式のプレゼンターにはＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務める女優の長澤まさみが登場。鮮やかな赤のワンピースドレス姿でＣ・デムーロに花束を渡し、ターフを彩った。その圧倒的な美貌と存在感にＳＮＳでは「美しすぎるよ」、「お手振りを頂けたので今日の負け