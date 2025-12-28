ロシアのラブロフ外相＝24日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのラブロフ外相は、高市早苗政権下での防衛費増額などを念頭に「日本の指導部は軍事化を加速しようとしている」と述べた。また緊張が高まる日中関係を踏まえ、台湾問題でロシアは中国の立場を支持する姿勢を示し、日本をけん制した。タス通信が28日、インタビュー内容を公開した。「存立危機事態になり得る」との台湾有事を巡る高市首相の国会答弁や