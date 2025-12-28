¡ãÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ä¡þ28Æü¡þ³«²ñ¼°¡þ¹ñÎ©½÷Í¥ÃÓÃ¼°É»ü¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÂè21ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¹»¤òÀèÆ³¤¹¤ë·Á¤ÇÅÐ¾ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ö¥ì¥¶¡¼»Ñ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤â¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÃÓÃ¼¤Ï¡ÖÁ´¹ñ3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡¢»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È