フィギュアスケート女子の渡辺倫果（２３）＝三和建装・法大＝が２８日、自身のインスタグラムを更新。現役続行を表明した。今月の全日本選手権で７位に終わり、２６年ミラノ・コルティナ五輪を逃していたが、「このたび競技を継続し、今後４年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と報告。「競技者としてさらに強く成長し、一つ一つの演技が皆さまの心に残るものとなるよう、全力で取り組んで参ります」