¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤¬28Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¸µ½÷Í¥¤Î°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½ËÊ¡¤ò¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¡ª¡ª¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§¡ª¡ª¡ª¡©¡©¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¡×¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£