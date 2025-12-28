HYDE¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£12·î26Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥óSUPER LIVE 2025¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¼Ì¿¿¡§¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ëL¡ÇArc-en-Ciel¤ÎHYDE,tetsuya,ken ¢£¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¥³ー¥È¤òÅ»¤Ã¤¿HYDE¡¢°µ´¬¤Î¥ªー¥é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î» Æ±ÈÖÁÈ¤ÇL¡ÇArc-en-Ciel¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢º£¤ä±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³