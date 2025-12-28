Mrs. GREEN APPLE¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢»¨»ï¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù8·î¹æ¤Î»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡õ²èÁü¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¡¿É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¢£ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤¹¤ëMrs. GREEN APPLE º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤Î¥°¥ìー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£ Âç¿¹¸µµ®¤Ï½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿É½¾ð¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤