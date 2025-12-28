全日本選手権は7位フィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法大）が28日、自身のインスタグラムを更新し、現役続行を表明した。「このたび、競技を継続し、今後4年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と説明している。23歳の渡辺は19〜21日に行われた全日本選手権で7位。来年のミラノ・コルティナ五輪代表を逃し、今後については明言を避けていた。28日に自身のインスタグラムを更新。「これま