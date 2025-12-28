シンガー・ソングライターの幾田りらが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。ステージでは「恋風」を歌唱する幾田。「これまで活動を支えてくださった方への感謝を込めて。それに音楽の祭典ですので、任せていただいた１曲の中に、皆さんが１年で募らせてきた思いみたいなものと重なり合わせられたらいいなと思います」と意気込みを語った。ＹＯＡＳＯＢ