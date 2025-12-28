帝国データバンクは2025年12月26日、2025年12月以降における食品の値上げ動向と展望・見通しについての分析結果を発表した。○2025年は値上げが常態化主要食品メーカー195社における、家庭用を中心とした2025年の飲食料品値上げは、累計で2万609品目に達した。年初に想定された最大2万品目前後とほぼ同水準で推移し、値上げが抑制された2024年(1万2520品目)と比べて64.6%増と大幅に増加した。なお、単月8千品目に迫る急激な値上げ