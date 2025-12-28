¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿HANAHANA¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBMSG¡×¤È¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½÷À­¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖBM