ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¤¬28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤È¤Î¡È¼ãÊÖ¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÅÄ½ã°ì¡õ¤¤¤·¤À°íÀ®¡È¼ãÊÖ¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤¤¤·¤À¤¬¡ÖÀèÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡È¼ã¸«¤¨¥á¥¤¥¯¡É¤ò»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Éã¤ÈËÍ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿Æ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ­Ç°¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«½é¡¹¤·¤¤¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¤¤·¤À¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ