◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良）２０２５年の中央競馬を締めくくるグランプリは１６頭立てで行われ、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗した３番人気のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が勝利。今年の皐月賞に続くＧ１・２勝目を挙げた。勝ちタイムは２分３１秒５。昨年１０月のデビュー２戦目で勝ち上がると、続く黄菊賞を楽勝。朝日杯ＦＳ