１２月２８日の有馬記念の表彰式でプレゼンターを務めた２０２５年ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターの女優・長澤まさみが最終レース終了後のウィナーズサークルでトークショーを行った。有馬記念の馬券は「レガレイラ」の単勝で勝負。自身が大使を務めるＵＭＡＣＡで購入したことも発表し、購入馬券をファンに公開した。レガレイラの３番枠、赤帽を意識した赤い衣装で来場。本命をレガレイラにした経緯についても明かし、