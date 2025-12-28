LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYによる合同ライブ＜NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025＞が12月26日に千葉・ららアリーナ 東京ベイにて行われた。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真2024年9月以来1年半ぶりの開催となった今回は、4組の成長と進化、そして覚悟を見せつけるステージとなった。「俺らには受け継ぐものがあります。そして俺らには常識をぶっ壊す覚悟もあります。NEO