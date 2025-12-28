YouTuber¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê17¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼ºÎø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¹ðÇò¤Ç¥Õ¥é¤ì¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¸µ¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª 7·î¤«¤é2½µ´Ö¡¢¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø¤·¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø¤Î¥é¥¹¥È½µ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Î±³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Ú¹ñ¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î»Ò¤À¤Ã