ÂÎ½Å69¥­¥í¤«¤é54¥­¥í¤Ø¡£¥¯¥é¥¹¤Î¡È3·³ÃË»Ò¡É¤«¤é°ìÅ¾¡¢Ä¶¥¤¥±¥á¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤Ò¤ä¥Ë¥­¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¥ì¥¤¥ä¡¼³¦·¨¤ËÀø¤à¡Ö¥â¥Æ´ª°ã¤¤¡×¤Îæ«¤È¡¢10¸Ô¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¿¤À¤ì¤¿Îø°¦»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£¾µÇ§Íßµá¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡¢ÍßË¾¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¸½¾ì¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡ª¡ÛÀ°·Á¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡Ä¡©¡Ö±¢¥­¥ã¤Î3·³ÃË»Ò¡×¢ª¡ØÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¡Ù¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤Ò¤ä¥Ë¥­¤µ