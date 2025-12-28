ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「ほんとさあw」キンタロー。、衝撃コスプレ披露で反響！「完成度高… All About 「ほんとさあw」キンタロー。、衝撃コスプレ披露で反響！「完成度高っ」「もう世界のキンタロー。」 2025年12月28日 17時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 キンタロー が28日、Instagramで衝撃のコスプレ姿を披露した 27日の番組で披露した「アバター」のコスプレだったことを明かした 記事を読む おすすめ記事 田村心、“役者人生第1章を完結”フォトエッセイ発売で先行カット解禁 『刀剣乱舞』『ヒロアカ』など2.5次元舞台に出演 2025年12月26日 12時36分 石川の野球ファン「うおおっマジか」「もうひと花咲かせてほしい」 ロッテで11年プレーの29歳右腕…地元で現役続行を決断 2025年12月24日 16時0分 黒柳徹子「ああ綺麗！」吉永小百合の写真集を絶賛 着物の美学“グズグズに着るのがいい”に大賛成 2025年12月22日 14時51分 アディダスが元青山学院大・田中悠登アナとのコラボ動画を公開 太田蒼生に聞く注目選手！原晋監督に直球質問【箱根駅伝】 2025年12月25日 18時33分 反町隆史×大森南朋×津田健次郎『ラムネモンキー』、過去と現在をつなぐポスターが完成 Netflixでの世界配信も決定 2025年12月23日 7時0分