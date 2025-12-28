29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤â±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ï¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ä«¤Ï±è´ßÉô¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢µ¤²¹¤ÎÄã¤¤»þ´Ö¤Ï°ìÉô¤ÇÀã¤Î¤Þ¤¸¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤Ï²óÉü¤·¤ÆÆüº¹¤·¤âÆÏ¤­¤½¤¦