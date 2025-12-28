牡羊座・女性の運勢 新たなやる気が生まれやすいパワフルな時期がきています。主に発揮するのは社会面になりそうですが、「それを目標として掲げることで俄然、本気度が増してくる」と感じる内容なら、それも範疇です。もしいま強く惹かれる何かが思い浮かぶなら、それに向かって行動を起こしてみましょう。「それがいったい何の役に立つの？」という問いかけは必要ありません。いわば、ここで起こる元気さは景気づけみたいなもの