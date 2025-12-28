牡牛座・女性の運勢 思いきってやってみたい何かに巡り合うときです。…とはいいつつ、実はそれは長く牡牛座の心のなかにあり、葛藤や不安の解消を経てようやく「やるしかない！」の段階までたどり着いたように思えます。素晴らしく集中できるときなので、ぜひ頑張ってみましょう。ここから半月くらいの期間をイメージして向き合うと達成の可能性が一気に上がりますよ。あと、これは自分だけで取り組むのがよさそう。不安感