獅子座・女性の運勢 高い集中力と目的意識を発揮できるとき。いちばん可能性が高いのは仕事方面においてですが、たとえば「今後こういう仕事をしたい」というものを見つけ、そのために技術を磨く…みたいな行動にも非常に向くときでしょう。同じく健康面でも「自分を強くしたい」という意識が高まる時期。積極的な筋トレや有酸素運動などで体力をつけると今後の心身の自由さが変わってくるのでは。この流れはだいたい2週間続きま