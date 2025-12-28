天秤座・女性の運勢 家問題＆家族のことに集中したい時期がやってきました。長い期間、仕事を中心とした社会面での忙しさに奔走してきた天秤座ですが、いまは何か「それどころではない」展開があるのかも。また、より積極的な意味でプライベートの充実のために頑張るのにもいい時期でしょう。特にいま、自分自身に対しても前向きにリセットをかけたい気持ちがあるなら、そのカギはプライベートが握っていますよ。まず