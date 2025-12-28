蠍座・女性の運勢 新しい展開や出会いが一気に増えそうなパワフルなタイミングです。いま身近に表れる存在はいい意味で有無を言わさず、何か重要なことを蠍座に伝えてくるのでは。それには一定の強制力があるようですが、いまはそれに従ったほうがいいでしょう。気持ちのなかで不安や疲れが強いほど抵抗感も生まれますが、本当の意味で今後一歩踏み出したいと思うなら、何も考えず動き出したほうがよい方向に進めそうです。気持ち