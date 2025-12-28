水瓶座・女性の運勢 一度自分の原点に立ち返りたい。そんな気持ちや衝動が強まるときかもしれません。ここまでの水瓶座はおおいに周囲の期待に応えて頑張ってきましたが、そういう経緯を通じ「本当に自分が大事にすべきことは？」が俄然、気になりだしたのでしょう。いまやってみたいことがあるなら、ジャンルにかかわらずいったん突き詰めてみてOKです。その行動を通じ、自分の深い部分に触れるのが目的なので、内容は何でもOKで