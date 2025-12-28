メジャーリーグで活躍した、川崎宗則さんの野球教室が、熊本県八代市で行われました。 県営八代運動公園野球場で行われたミズノビクトリークリニックには、県内の小学3年生から6年生までの80人が参加しました。 開会式で川崎さんは、八代出身の元プロ野球選手とのエピソードを紹介しました。 「（八代出身の）秋山幸二さんと松中信彦さんがいて、この二人の先輩に、非常にお世話になった。そのおかげで