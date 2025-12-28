毎年、新たに発売されるビジネス書は約6000冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、2025年にアクセス数の多かったベスト20冊と特に人気を集めた著者ベスト10を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／peshkov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／peshkov■要約サービス「2025年のビジネス書」ベスト20第1位：『頭のいい人が話す前に考えていること