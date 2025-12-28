待望のアニメ化！『違国日記』沢城みゆきが語る、槙生役を演じるこだわりとは TVアニメ『違国日記』(TOKYO MX、ABCテレビ、BS朝日、AT-X)が2026年1月4日(日)より放送される。本作は、人見知りの小説家・高代槙生と、槙生の姉夫婦の葬式で両親を亡くした姪の田汲朝の思いがけずはじまった同居生活によって、静かだった槙生の日常は一変。両親を亡くし居場所を見失った朝が、はじめて感じる孤独の中で、母とはまるで違う"大人ら