２００３−０４年シーズンの無敗優勝以来となるプレミアリーグ制覇を狙うアーセナルが、ＡＣミラン所属の１９歳イタリアＵ−２１代表ＤＦダビデ・バルテサーギを１月の補強リストに加えていることが明らかになった。英サッカーサイト『コートオフサイド』が掲載した記事によると、アルテタ監督はレフトバックの補強を重視。フランクフルト所属のドイツ代表ＤＦナサニエル・ブラウン（２２）とともにバルテサーギの動向も追って