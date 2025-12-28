取材車への最大限の褒め言葉2025年最後のコラムということで、試しに今年試乗したクルマを数えたところ、72台（！）もあった。【画像】最初に乗ったら1位になっていた？5L V8のフィールに感動！ジャガーFタイプ全41枚これには撮影の時に少し動かしたなどのチョイ乗りは含んでおらず、あくまで試乗として向き合った台数となる。中には複数回試乗したクルマもあるが、2回乗っても1台と数えることにした。今回は2025年に試乗した72