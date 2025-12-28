¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¼«Âð¤Ë7ÂæÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÅÅ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²ÈÅÅ¤Î¥²¥ó¥Ð¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¥í¥±¡£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç²ÈÅÅ¤òÇã¤¤´¹¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²ÈÅÅ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¶õµ¤À¶¾ô²Ã¼¾´ï¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤­¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö10Âæ¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í