＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇28日◇NHKホール紅白リハーサルがスタートした。デビュー50周年で、37年ぶり15回目の出場となる岩崎宏美（67）は「聖母（マドンナ）たちのララバイ」（58）を歌唱する。同曲の歌唱は82年以来、43年ぶり2度目。紺のブレザーとスカートというシックないでたちで登壇し「とにかく37年ぶり。本番当日のことは想像できませんが、しっかりと歌い納めができるように頑張ります」と意気込みを語った。