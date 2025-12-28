お正月が待ち遠しかった思い出は遥か遠く、いまや「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。今回は、次男の嫁から掛かってきた電話によって起こった一件です。嫁「お義母さん、私……今後は帰省やめます」嫁からの「疎遠通告」。何の前触れもなく起こったこの通告に、