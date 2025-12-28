¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¡¢ÂçÃÝÉ÷²íÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ÂÄê¤»¤ºÀ©µå¤Ë¶ìÀï¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ç¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÃÝ¤ÏÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤é2021Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¸å¡¢22Ç¯4·î¤Ë±¦Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤ÎºÆ·ú¼ê½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó