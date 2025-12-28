早実―徳島市立前半、先制ゴールを決め、駆け出す徳島市立・芳田（左）＝国立競技場第104回全国高校サッカー選手権は28日、東京・国立競技場で開幕し、開会式後に行われた1回戦で徳島市立が早実（東京B）に4―1で快勝し、第98回以来の白星を挙げて2回戦に進んだ。前半36分に芳田のゴールで先制し、後半2分にFKから柏木が加点した。その後に2得点して突き放し、終盤の1失点にとどめた。29日には北海（北海道）―大津（熊本）