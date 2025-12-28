政府と与野党は、社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」を新設し、来年1月にも初会合を開く方向で調整に入った。自民、日本維新の会、立憲民主、国民民主、公明の計5党の参加を想定。当面の議題は、中低所得者に税控除と給付を実施する「給付付き税額控除」の制度設計となる見通しだ。関係者が28日、明らかにした。給付付き税額控除は、納税額が少額で減税の恩恵を受けづらい中低所得者を支援できるメリットがある一方