¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎNTT¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè3ÀáºÇ½ªÆü¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹BLÅìµþ¤Ï²£ÉÍ¤ò41¡½19¤Ç²¼¤·¡¢2¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£24¡½12¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤ËSH¹â¶¶¤Î2¥È¥é¥¤¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿¡£²£ÉÍ¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£ºë¶Ì¤ÏÁêÌÏ¸¶¤Ë33¡½3¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ3Ï¢¾¡¡£±º°Â¤ÏÀÅ²¬¤ò34¡½21¤ÇÇË¤Ã¤Æ2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶¡¢ÀÅ²¬¤Ï¤È¤â¤Ë1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£