»°½Å¸©¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¡Ö°ËÀª¾ßÌý¡×¤ÎÊôÇ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¤¤¤¦¤ÞÌ£¤Ç¤­¤¿¤Æ¤Î¡Ö°ËÀª¾ßÌý¡×5Ã®¤ò°ËÀª¿ÀµÜ¤ËÊôÇ¼1992Ç¯¤«¤éËèÇ¯ ¡Ö°ËÀª¾ßÌý¡×¤Ï¡¢»°½Å¸©»º¤ÎÂçÆ¦¤È¾®Çþ¤ò»È¤¤¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¤¤¤¦¤ÞÌ£¤òÊ»¤»»ý¤Ä¾ßÌý¤Ç¡¢1992Ç¯¤«¤éËèÇ¯°ËÀª¿ÀµÜ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 28Æü¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬¤Ç¤­¤¿¤Æ¤Î¾ßÌý¤¬Æþ¤Ã¤¿5Ã®¤òÃ´¤®¿À³ÚÅÂ¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê°ËÀª¾ßÌýËÜÊÞ»°ÎÓ·ûÃé²ñ