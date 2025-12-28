「バドミントン・全日本総合選手権」（２８日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）準々決勝が行われ、女子ダブルスでは志田千陽（２８）＝再春館製薬所＝、五十嵐有紗（２９）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝組が大澤佳歩、田部真唯組を（山陰合同銀行）を２−０（２１−９、２１−８）のストレートで下し、４強入りを決めた。９月に結成したばかりのペアながら、圧倒的な力で準決勝に進出。初優勝を視界にとらえた。五十嵐は「まだ女子ダブルスは