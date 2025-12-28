?本命?への思いが心を突き動かしている。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねたスピードスケートの全日本選手権最終日（２８日、長野・エムウェーブ）、女子１５００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５５秒１２で２連覇。２７日の１０００メートルに続き、頂点に立った。１０００メートルの金を含む４個のメダルを獲得した２２年北京五輪後は「ｔｅａｍＧＯＬＤ」（チームゴールド）を結成。