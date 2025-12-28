注目を集めた年末のビッグレースで敗れた１番人気の結果にＳＮＳでは落胆の声が広がっている。有馬記念・Ｇ１（２８日・中山競馬場・芝２５００メートル）で単勝オッズ３・３倍の１番人気に支持された昨年の王者レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は馬券圏外の４着に終わり、?でもトレンド上位に浮上している。昨年は３歳牝馬として６４年ぶりに制す偉業を成し遂げたが、今年はスタート後に行き