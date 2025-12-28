Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£È¯ºÒ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î¿·Ç¯1·î1Æü¡¢Í¼Êý16»þ10Ê¬¡£ÎØÅç»Ô¤È±©ºð·´»Ö²ìÄ®¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ7¤òµ­Ï¿¤·¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡£²È²°¤ÏÅÝ²õ¤·¡¢Æ»Ï©¤ÏÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢Êë¤é¤·¤â»º¶È¤âÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ÞÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¡Ò±ØÅÁ¡Ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ÷Êª¤È¤Ê¤ê¡¢»°¤¬Æü¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢2Æü¤È3Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤À¡£¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Î»°¤¬Æü¤Ï