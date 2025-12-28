5人組ヒップホップグループ「RIPSLYME」が28日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。私生活について明かした。2001年にメジャーデビュー。2ndアルバム「TOKYO CLASSIC」はヒップホップ・アーティストのアルバムで初のミリオンヒットとなった。一時活動休止も、22年4月からRYO-Z、ILMARI、FUMIYAの3人体制で活動を再開。25年4月から26年3月までの期間限定でオリジナルメンバー5人での活動を行っている。