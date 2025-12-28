ニルス・ニールセン新監督が掲げるポゼッションサッカーを体現した完璧な崩し。選手たちも自画自賛した得点は、なでしこジャパンの「2025年ベストゴール」と言っても過言ではない輝きを放っている。【映像】世界衝撃の「バルサ風パスワーク弾」ABEMAの『2025年なでしこジャパンの名場面〜栄光と試練〜』では、ニールセン新監督体制の下でポゼッション主体の攻撃的スタイルへの変貌を掲げて臨んだサッカー日本女子代表の1年間を