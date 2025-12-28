¥È¥Þ¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥È¥Þ¥È¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü11»þ¤«¤éÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤À¤±¤Ç1000±ßÊ¬¤â¤ªÆÀÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¡¢4000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·½ÕÊ¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï3000±ß¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡¦ÃÆ´Ý¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ý¡¼¥Á¡ÖÃÆ´Ý¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤Ê¤Î¤â