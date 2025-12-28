28ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÇÄÌÊó¤ò¼õ¤±¶î¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç40Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö°û¼ò¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·Éé½ý¡×¤ÎÄÌÊó¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤Î³Û½³¤ê¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤ëÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊáÌ¾¸Å²°»Ô¾ÃËÉ¶ÉµßµÞÂâ°÷¤ÎË½¹ÔÈï³²¤Ïº£Ç¯ÅÙ6·ïÌÜ ¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤íÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Ç¡Ö°û¼ò¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·Éé½ý¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ Ââ°÷¤é¤¬¤±¤¬