2025年7月、エビアン・リゾートGC。そこで繰り広げられたメジャー第4戦「エビアン選手権」で、渋野日向子は厳しい現実を突きつけられた。 【写真】渋野日向子「やっと笑顔になった」悔しい1年を“しぶこスマイル”で総括「期待してます」と応援続々 4試合連続の予選落ち 初日は「76」、113位タイという大きく出遅れた位置からの発進となった渋野日向子。続く2日目も、バーディを奪えないまま「75」とスコア