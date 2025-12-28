卓球の中国超級リーグは28日、女子決勝が行われ、平野美宇（木下グループ）が所属する深圳大学が山東魯能と対戦。マッチカウント3－1で勝利し、優勝を果たした。平野は第1マッチのダブルスで蒯曼とペアを組んで勝利し、優勝に貢献。25歳の日本選手の活躍には、中国メディアも賛辞を送っている。 ■新たな環境で得た経験と刺激 平野は6月から行われた第1～3ステージに出場し、チӦ